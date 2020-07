Massa Lubrense, sei contagi tra i camerieri di un ristorante in cui i clienti avevano fornito dati falsi 

Ieri, in Campania, si sono registrati altri 29 casi di Covid. E spunta un retroscena che ha fatto imbestialire il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Lo racconta Repubblica Napoli, riportando le parole del governatore.

«Abbiamo avuto sei casi a Massa Lubrense tra i camerieri di un ristorante dove erano andati alcuni ragazzi di Roma venuti in ferie a Capri. Lì abbiamo verificato una cosa strana e incredibile: quando abbiamo cercato di individuare alcuni dei clienti che avevano frequentato quel ristorante, abbiamo scoperto che avevano fornito dati falsi. Siamo veramente alla stupidità assoluta. Andiamo in un ristorante e chiediamo le generalità perché, in caso di pericolo, l’autorità sanitaria può telefonarti a casa e dirti che sei andato a fare una cena in un momento in cui c’erano dei positivi».