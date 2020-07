Lotito risponde a De Laurentiis. Il Wanda Group contatta i club di Serie A per piano alternativo diritti tv

Sul CorSport. Non un summit, ma incontri individuali. De Laurentiis è convinto di aver convinto i colleghi del suo progetto, ma alcuni presidenti appoggiano Lotito e Wanda e altri sposano la linea Dal Pino

Lotito risponde a De Laurentiis. Il patron azzurro, lunedì, aveva invitato a pranzo i presidenti dei club di Serie A per presentare loro il suo progetto sui diritti tv, per una gestione autonoma da parte della Lega. Ieri, scrive il Corriere dello Sport,

“il Wanda Group ha iniziato a contattare alcuni club chiedendo un incontro per spiegare il programma che ha in mente se sarà scelto come partner per creare il canale della Lega. Niente summit intorno a una tavola imbandita, ma una serie di meeting individuali per preparare il terreno e fare poi la mossa decisiva”.

Il colosso cinese sostenuto da Lotito ha elaborato un progetto ambizioso, sul modello di quello portato avanti da Media Pro e poi naufragato.

La differenza tra i due piani è che De Laurentiis cerca un finanziatore e non un partner, mentre Lotito vuole un alleato forte come Wanda, che abbia già l’adeguato know how.

“Il presidente del Napoli è convinto che le sue parole di lunedì abbiano fatto aprire gli occhi a tanti colleghi, ora pronti a “scommettere” sull’auto-creazione del canale per non far arricchire altri con i diritti della A, ma dentro la Lega ci sono anche visioni diverse: esistono coloro che appoggiano Lotito e Wanda, ma anche coloro che sposano la linea Dal Pino e l’ingresso di un fondo, con una percentuale azionaria di minoranza, in una media company che deterrebbe i diritti tv del prossimo decennio”.

Il 30, in Assemblea, si vaglieranno le offerte vincolanti dei fondi intenzionati ad entrare nell’operazione ed è possibile anche che venga eletto il consigliere che dovrà sostituire Campoccia.