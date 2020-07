Liverani: “Mani in area del Bologna? Ho visto rigori assegnati per molto meno”

Al termine di Bologna-Lecce 3-2, decisa da un gol di Barrow nel recupero, con presunto fallo di mano, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico del Lecce Fabio Liverani.

“Vorrei rivedere l’episodio dal quale è arrivato il gol del Bologna, ho visto rigori assegnati per molto meno. Ci giochiamo molto senza una rosa adatta a giocare ogni tre giorni, credo che andasse almeno rivisto. Ma la stagione è un po’ così e non si fa molto coi se e coi ma. Anche perché abbiamo sbagliato molto. L’approccio alla gara è stato difficile, senza fare nulla siamo andati sotto di due gol. Abbiamo riordinato le idee e giocato in maniera straordinaria. Traverse, salvataggi sulla linea… e spesso abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio: la squadra ha creato tanto e meritavamo qualcosa di più. Ringrazio tutti i ragazzi, ma per cambiare le partite non abbiamo alternative, lì davanti non avevo nessuno. Fatico a dire qualcosa alla squadra. Abbiamo preso un punto in tre partite, ma ci credo molto, ho fiducia nel calcio. Ci crederò fino all’ultimo secondo e retrocedere sarebbe un dispiacere grande, la squadra non lo merita per la qualità. Ma il calcio ha i suoi verdetti, se così sarà dovremo accettarlo”.