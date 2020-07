James McClean è un giocatore dello Stoke City nato in Irlanda del Nord, che ha scelto però di rappresentare la nazionale d’Irlanda. Inoltre, in ogni Remembrance Day (giorno in cui in Inghilterra si ricordano i caduti della Prima Guerra Mondiale, ndr) rifiuta di indossare il papavero rosso per il ruolo che l’esercito britannico ha avuto nel conflitto con l’Irlanda del Nord durato per circa trent’anni. Insomma è un calciatore le cui posizioni politiche l’hanno sempre esposto molto, rendendolo un bersaglio di minacce e abusi. Aspetti che ha denunciato con un lungo post sui social, riportato dal Mirror.

Ciò che mi lascia l’amaro in bocca è che ho ricevuto più abusi io che ogni altro calciatore durante questi nove anni in Inghilterra: minacce di morte, proiettili mandati per posta, biglietti per il mio compleanno e altro. Non è una lamentela per ingraziarmi qualcuno, ma uno spunto per chiedere: qual è la differenza? Un ragazzino di 12 anni è stato arrestato per aver postato insulti razzisti a Zaha, giustamente, ma qualcuno è stato responsabile per ciò che hanno fatto a me? No! I media hanno condannato qualche abuso che ho ricevuto? No! Anzi, è stato abbastanza il contrario, anche la cosa più stupida che io faccia che possa causare la minima offesa viene sottolineata da loro.

Ho visto alcuni dei miei compagni irlandesi postare un quadrato nero per la lotta al razzismo, giustamente. Ma avete mai visto qualcuno di loro condannare pubblicamente la discriminazione che ricevo, che peraltro è una discriminazione anche contro di loro? Direi di no. C’è una discriminazione più forte di un’altra? Direi di essere confuso, ma sarebbe una parola sbagliata perché confuso significa che non si capisce bene qualcosa, mentre in questo caso è abbastanza chiaro. Se non resisti per qualcosa, cadrai per qualsiasi cosa.