L’invito di Gattuso a Osimhen: «Perché non vieni a visitare la città?»

Il Napoli corteggia Victor Osimhen da mesi, sin da gennaio. Ma il lutto che ha colpito l’attaccante del Lille e poi il lockdown hanno bloccato i contatti. Poi, la svolta, raccontata da Repubblica Napoli. E’ arrivato l’invito esplicito dell’allenatore azzurro, Rino Gattuso.

“Il Napoli lo corteggia da mesi. Contratto quinquennale, pressing dialettico di Gattuso e un invito. «Perché non vieni a visitare la città?». La proposta è rimasta in sospeso per qualche settimana, per il grave lutto (è scomparso il padre) che ha colpito Osimhen. Ieri, invece, l’attaccante ha rotto gli indugi. Volo privato da Nizza, arrivato a Capodichino alle 13,10. Lui, la moglie e i due agenti. Ad attenderli un van dai vetri oscurati che li ha condotti all’hotel Britannique di corso Vittorio Emanuele, diventato punto di riferimento del Napoli nel calcio post lockdown. Un indizio quasi decisivo anche se la versione del club esclude qualsiasi tipo di coinvolgimento”.