Libero: Osimhen avrà una responsabilità doppia, costa 10 volte Maradona

L’acquisto di Diego, 36 anni fa, per 13 milioni destò scalpore. L’affare che riguarda l’attaccante del Lille è da 81 milioni. Non sarà Maradona, ma Osimhen arriva con grandi aspettative

“Trentasei anni fa 13 miliardi di lire scandalizzarono l’Italia e cambiarono la storia del Napoli per sempre con l’acquisto di Diego Armando Maradona. Oggi 81 milioni di euro servono a portare sul Golfo Victor Osimehn, 21 anni e ultima stella sfornata dal Lille. Nella differenza delle cifre passa tutto quello che è cambiato nel pallone dall’era Ferlaino ai giorni del fair play finanziario, ma la cifra rappresenta comunque un record da non sottovalutare”.

Lo scrive Francesco Perugini su Libero. L’acquisto di Osimhen straccia dopo appena un anno il record segnato dal Napoli per Lozano.

“ Ecco perché Osimhen avrà una responsabilità doppia sulle spalle, e non solo perché viene pagato da Aurelio De Laurentiis più di dieci volte rispetto al Pibe de Oro (6,5 milioni la semplice conversione) . O, restando a epoche più vicine, il doppio di Gonzalo Higuain che arrivò per 39 milioni di euro dal Real Madrid e se ne andò dolorosamente per 94 alla Juve”.

Perugini analizza quanto potrebbe valere oggi il Pibe de Oro.

“Considerando la sola inflazione, i 13 miliardi di lire dell’epoca valgono poco meno di 20 milioni di euro: il costo di un terzino decente. E poco meno del doppio di quanto era costato il bomber Savoldi allo stesso Ferlaino nel 1975: 2 miliardi di lire dell’epoca e 10 milioni di euro ai prezzi attuali. Tuttavia, se si guarda a quanto siano esplosi i fatturati del mondo del calcio, il calcolo relativo del prezzo dell’argentino sale fino a 150 milioni. C’è poi l’algoritmo-Neymar – elaborato da Playratings al momento del passaggio del brasiliano dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro – che ha calcolato il giusto prezzo per l’allora 24enne Diego in 345 milioni di euro, dietro solo ai 433 milioni di euro “contemporanei” pagati dall’Inter per Ronaldo il Fenomeno. Non sarà Maradona, dunque, ma Osimhen arriva con grandi aspettative”.