L’Equipe: Victor Osimhen fa saltare il banco, cessione al Napoli per 81 milioni

Il quotidiano francese riporta cifre diverse da quelle circolate in Italia in merito all’acquisto del nigeriano. Quinquennale con opzione per la stagione 2025-26 da 4 a 5,5 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi.

Per L’Equipe la cessione di Osimhen al Napoli è un affare da record. L’attaccante nigeriano fa saltare il banco. Il quotidiano francese dà cifre diverse da quelle finora circolate in merito alla trattativa. Il Lille incasserà, secondo quanto scrive, 81,3 milioni di euro bonus compresi (70 milioni di parte fissa). Nell’articolo dedicato si legge:

“Si tratta della cessione più remunerativa nella storia del club”.

Pepè, infatti, l’anno scorso passò all’Arsenal per 80 milioni di euro. In Italia le cifre riportate per l’affare Osimhen sono diverse. Si parla di 47 milioni più bonus, oltre ai cartellini di Karnezis e del capitano della Primavera Manzi.

Per quanto riguarda l’ingaggio, L’Equipe parla di un quinquennale con opzione per la stagione 2025-26 da 4 a 5,5 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi.