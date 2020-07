Lecce, Rossettini ricoverato con la febbre. Ma è negativo al coronavirus

Il difensore è in stato febbrile ma è risultato negativo a test molecolari e sierologici. Dovrà svolgere comunque degli accertamenti in ospedale

Una febbre, che in quanto tale e visto il periodo, merita tutte le precauzioni del mondo. Per questo Luca Rossettini, nonostante sia risultato negativo a tutti gli accertamenti del caso, è stato ricoverato in ospedale per ulteriori esami. Lo ha comunicato il Lecce con una nota ufficiale sul proprio sito.

Luca Rossettini, escludendo la patologia da Covid-19 in base alla negatività dei test molecolari e sierologici ai quali è stato sottoposto, persistendo lo stato febbrile, è stato ricoverato per accertamenti diagnostici.