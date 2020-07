Le quattro partite che restano da giocare in Serie A sono un vantaggio per il Napoli in chiave Barcellona

Su Repubblica Napoli. La Liga è finita mentre gli azzurri hanno quattro avversarie di valore crescente con cui fare le prove generali del ritorno di Champions: Parma, Sassuolo, Inter e Lazio

Tra meno di 20 giorni il Napoli sfiderà il Barcellona in Champions, per il ritorno degli ottavi. La squadra di Gattuso, scrive Repubblica Napoli, ha un vantaggio sui blaugrana: la Liga è finita, e il Barcellona non ha altri impegni calcistici in programma, invece in Serie A mancano ancora 4 partite. Il Napoli incontrerà avversarie di valore crescente, contro le quali potrà fare utili prove generali.

“La trasferta di oggi (19.30) allo stadio Tardini rappresenta per il Napoli anche il quartultimo test in vista della sfida di Champions con il Barcellona, l’8 agosto. La Serie A volge al termine e il calendario sembra fatto apposta per facilitare la preparazione degli azzurri, che nel rush finale avranno la chance di misurarsi contro avversari di valore crescente: Parma, Sassuolo, Inter e Lazio, sparring partner di media e alta classifica con i quali la squadra di Gattuso potrà fare le prove generali decisive alla vigilia della resa dei conti con Messi. Si tratta in teoria di un prezioso vantaggio, per Insigne e compagni: dato che la Liga è invece già finita e non ci saranno altri impegni agonistici nel rodaggio dei catalani. Molto dipenderà però dalla voglia di non staccare la spina dei giocatori e dalla capacità di Ringhio di dosare al meglio il turn over, per evitare che lo stress psicofisico si trasformi viceversa in un pericoloso boomerang. Saranno 360’ da maneggiare con grande cura, insomma: tenendo conto pure del caldo torrido e del rischio infortuni”.