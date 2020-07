Lazio, faccia a faccia di Lotito con Inzaghi e lo staff tecnico e medico

“ Tutti a rapporto da Lotito. Nessuno escluso. Ieri mattina il presidente è arrivato a Formello e ha messo tutti in riga : ha preteso spiegazioni per questo crollo verticale. Poi un lungo confronto nello studio di Inzaghi. Erano presenti anche il direttore sportivo Tare e il team manager Peruzzi”.

Lo scrive il Messaggero, aggiungendo che non si tratta di un incontro isolato, ma che ne seguiranno altri, “probabilmente per tutta la settimana”.

Il presidente ha convocato squadra, staff tecnico e medico attorno ad un tavolo. Ha chiesto conto della situazione.

“E sono soprattutto l’atteggiamento e il nervosismo mostrato nelle ultime gare a non essere affatto piaciuti al numero uno laziale che per tutto il lockdown si è speso in prima persona per far riprendere il campionato”.