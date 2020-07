La Roma si scaglia contro l’ad della Lega Serie A De Siervo (e il suo stipendio)

Su Milano Finanza. Il club giallorosso ha inviato una dura lettera alla Lega e a Gravina in cui chiede chiarimenti sui compensi percepiti dall’ad (800mila euro l’anno più 160mila di bonus): “Contratto non valido”

La Roma si scaglia contro l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. Venerdì scorso, il club giallorosso ha inviato una mail certificata al presidente della Lega Serie A Dal Pino e al presidente Figc Gravina nella quale chiede lumi sullo stipendio percepito da De Siervo e minaccia di adire le vie della giustizia ordinaria. Lo riporta Milano Finanza, che scrive:

“Secondo più fonti De Siervo ha uno stipendio fisso di 800 mila euro annui, più il 20% di bonus pari a 160 mila euro (bonus che tuttavia, nel 2019 non ha incassato). Inoltre è previsto un bonus straordinario legato ai diritti tv: De Siervo guadagnerà l’1% della parte incrementale nella prossima asta per la vendita dei diritti, partendo dalla base. Quindi se la Serie A incasserà 1,5 miliardi l’anno nel triennio 2021/24, il bonus sarà di un milione (l’1% della differenza tra 1,5 e gli attuali 1,4 miliardi) a stagione, per complessivi 3 milioni. Queste cifre però non sono state esplicitate e di qui muove l’affondo giallorosso”.