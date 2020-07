La Moviola della Gazzetta: Barella atterra Maksimovic, episodio che lascia diversi dubbi

Valeri non fischia e già questo non convince per l’entità del fallo. Il Var non interviene, ma le immagini però non fugano il dubbio che il fallo si concretizzi all’interno dell’area Inter

Il contatto tra Barella e Maksimovic, al 55′ di Inter-Napoli, lascia non pochi dubbi. Sulla Gazzetta dello Sport l’episodio è commentato da Edoardo Lusena nella Moviola.

“Risale al 55’ invece un episodio che lascia diversi dubbi: Barella si prende un bel rischio e in uscita dall’area Inter salta e colpisce col gomito, atterrandolo, Maksimovic. Valeri non fischia e già questo non convince per l’entità del fallo. Il Var non interviene, ma le immagini però non fugano il dubbio che il fallo si concretizzi all’interno dell’area Inter. Lo stesso Barella, pochi istanti dopo viene ammonito e la stessa sorte tocca a Conte per aver protestato: «Lo ammonisci al primo fallo». Ma il provvedimento di Valeri è sacrosanto e quasi tardivo: già al 41’ su Demme e al 54’ su Mario Rui si era reso protagonista di due interventi pericolosi in cui il giallo sarebbe già potuto scattare”.