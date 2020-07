La Moviola del CorSport: Valeri ha sbagliato, su Maksimovic era rigore

Il tocco di braccio di Barella sull’azione di Maksimovic, ieri sera a San Siro, era da rigore. Lo scrive Edmondo Pinna nella Moviola del Corriere dello Sport. All’arbitro Valeri 5 in pagella.

“C’è un errore che offusca la serata, il contatto tra Barella e Maksimovic doveva essere valutato diversamente. Irrati al VAR non ha potuto che supportare, visto il protocollo (contatto la cui entità spetta all’arbitro sul campo), ma quando Maksimovic (è in area) sta per colpire il pallone di testa, da dietro arriva Barella che, senza trovare il pallone (sbagliati i tempi di intervento) colpisce l’avversario con il braccio sinistro dietro la schiena e con la gamba sinistra sul fianco. Valeri fa proseguire, avesse fischiato il rigore, non ci sarebbe stata alcuna review”.