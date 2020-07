La moviola del CorSport: Napoli-Milan, bene il rigore, ma Theo Hernandez meritava il rosso

Sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna giudica la direzione di gara di Napoli-Milan da parte dell’arbitro La Penna da 7 in pagella. Ma con un errore pesante: manca un cartellino rosso per Theo Hernandez.

“Manca un rosso ed è pesante: l’entrata di Theo Hernandez sulla tibia di Milik è brutta e pericolosa, non ha avuto conseguenze solo perché il giocatore rossonero non ha affondato. La Penna ha optato per il giallo, Rocchi al VAR glielo ha supportato. Non va: gamba tesa, piede a martello, a repentaglio l’incolumità dell’avversario”.