La forza di Zidane è che gli basta apparire per essere creduto

Mario Sconcerti sul Corriere della Sera tesse l’elogio di Zidane che, dopo aver vissuto momenti anche difficili al Real Madrid, si è andato a prendere la sua ennesima vittoria. È raro, spiega Sconcerti a ragione, trovare un fuoriclasse che diventi anche un grande allenatore, ma la grandezza di Zidane è che ha saputo restare giocatore

Zidane ha saputo mettere sul campo le sue due anime e darsi, anche se con moderazione.

Per essere creduto a Zidane basta apparire. Sarri, Allegri, Conte, Gasperini, devono dimostrare di aver ragione. A Zidane basta entrare, salutare e mostrare la sua faccia come fosse un’enciclopedia del calcio. Capisci dagli occhi che lo conosce tutto, che per un lungo momento tutto il calcio è stato lui. Zidane non va per caso, rispetta il calcio, non ha bisogno di inventarlo. Sa che il calcio è già stato giocato tutto. Ma servono maestri che sappiano andare a cercarlo dove ama nascondersi