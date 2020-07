Koulibaly, Ramadani avverte De Laurentiis di non tirare troppo sul prezzo. Il senegalese prende tempo

Sul Mattino. Se il Napoli non abbasserà il prezzo nessuno pagherà i 100 milioni richiesti. Kalidou chiede a Ramadani di aspettare: vorrebbe il Psg, ma il calcio francese è travolto dalla crisi legata allo stop della Ligue 1

Il Mattino scrive dell’incontro di qualche giorno fa tra il procuratore di Koulibaly, Fali Ramadani, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’agente ha avvertito il patron azzurro di non tirare troppo la corda sul prezzo del senegalese. Ora il pallino è nelle sue mani. Per capire come evolverà la situazione occorre attendere.

“De Laurentiis ha parlato il suo manager, Ramadani. Il Manchester City è arrivato a 60 milioni di euro e il potente intermediario ha pure avvertito il club azzurro di non tirare troppo sul prezzo perché in giro non c’è nessuno che pagherà i 100 milioni che chiede il presidente per il suo difensore centrale. Il pallino è nelle mani di De Laurentiis: o ridimensiona le pretese per Koulibaly o il senegalese è destinato a restare qui un’altra stagione. Per la gioia di Gattuso. Koulibaly però ha chiesto a Ramadani di attendere: il suo sogno è di andare a Parigi, dove ha peraltro una serie di investimenti immobiliari. Il Psg e il calcio francese sono però travolti dalla crisi legata allo stop della Ligue 1. Bisogna attendere”.