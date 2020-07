Inter-Napoli senza Gagliardini e Mertens. Squalificati per un turno

Quattro gli squalificati per un turno dopo le partite di ieri. Ci sono anche Dessena e Toloi. Una giornata di squalifica e multa di 5mila euro anche per il medico sociale del Milan

Dopo le partite di campionato giocati ieri, il Giudice Sportivo ha fermato quattro giocatori per un turno. Per tutti è arrivato, sul campo, il cartellino giallo che, visto che erano già diffidati, frutterà l’esclusione dalle prossime partite in programma. In particolare, per Inter-Napoli, non ci saranno né Roberto Gagliardini, dell’Inter, né Dries Mertens per gli azzurri.

Squalificato per un turno anche Daniele Dessena del Brescia e Rafael Toloi dell’Atalanta. Una giornata di squalifica e una multa di 5.000 euro anche per il medico sociale del Milan, Stefano Mazzoni per aver

“contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose”.