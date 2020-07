In Campania altri 29 positivi. De Luca: “Dobbiamo essere estremamente rigorosi”

I numeri dell’epidemia in Campania continuano a crescere. Oggi sono 29 i nuovi positivi, su 1.546 tamponi.

Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha parlato su Facebook della situazione sul territorio.



De Luca si è espresso anche sulla ripresa della scuola a settembre. Si è detto preoccupato.

“Tutte le valutazioni scientifiche confermano che la fascia giovanile non è esclusa dal contagio, anzi, anche quando i giovani sono asintomatici, sono portatori sani di contagio e possono riportare in famiglia il contagio di Covid. Quindi la situazione rischia di essere pericolosa per gli alunni e per le famiglie. Non so cosa metterà in piedi il governo nazionale. C’è un programma di screening di massa, ma su base volontaria. Penso che dovrebbe essere obbligatorio. Verificheremo quale sarà il livello di screening che si riuscirà a fare. Ci stiamo preparando anche come Regione ad agire in autonomia per dare serenità alle famiglie e al personale docente. Chi nega il pericolo del momento è totalmente irresponsabile. Basta leggere i numeri”.