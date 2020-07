Immobile quasi Scarpa d’oro: con 35 gol è il capocannoniere d’Europa (Ronaldo permettendo)

Ciro Immobile ha segnato il 35esimo gol in campionato, dopo aver sprecato un numero impressionante di occasioni nella vittoria della Lazio contro il Brescia. Ora è il capocannoniere d’Europa, stacca Lewandowski nella corsa alla Scarpa d’Oro (il polacco s’è fermato a 34), e resta in attesa di Ronaldo, che ancora può inserirsi ma è a quota 31 gol.

Immobile, soprattutto, è ad un solo gol dal record della Serie A che appartiene a Higuain: 36 gol. E proprio contro il Napoli all’ultima giornata andrà a giocarsi la sua chance di entrare nella storia del campionato, togliendo il primato all’ex attaccante azzurro.

Ciro Immobile has scored his 35th Serie A goal of the season.

He is now the leader in the European Golden Boot race!! 🔥🔥🔥

Immobile 35 👏🏼👏🏼👏🏼

Lewandowski 34

Ronaldo 31

Werner 28

Messi 25 pic.twitter.com/ZAbSY4xJmE

— Timevoice (@Timevoice_news) July 29, 2020