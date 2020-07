Il video motivazionale di Maradona che ha salvato il Deportivo Lugo

La squadra spagnola è rimasta nella Seconda divisione spagnola. Il tecnico Juanfran García: “Ho detto alla squadra che con un messaggio di Maradona tutto è possibile. Dio era con noi”

Il video motivazionale di Maradona, se non fosse di Maradona, di motivazionale avrebbe veramente poco. Ma è di Maradona, e tanto basta: il Deportivo Lugo, dopo averlo ricevuto, ha vinto l’ultima partita del campionato e s’è salvato in extremis dalla retrocessione nella Terza Divisione spagnola.

In Spagna l’hanno chiamato, con un po’ di ironia, il “video de Dios“.

Il Lugo ha ricevuto video Maradona dopo una richiesta fatta dal suo allenatore, Juanfran García, ex nazionale spagnolo. Nel messaggio alla squadra Maradona – non proprio al massimo della forma – dice di sapere “quanto sia difficile la situazione in cui si trovano”. “Ma staremo tutti a guardare il Lugo e te, Juanfran, perché sei un amico. Avanti!”.

Il video è stato presentato nel popolare programma sportivo di Antena 3, El Chiringuito, dopo che lo stesso García aveva annunciato ai giornalisti durante la conferenza stampa post-partita che avrebbe lasciato loro “una bomba”.

“Ho detto ai giocatori che l’impossibile a volte si avvera. E che se avessero avuto un video di Maradona, avrebbero potuto ottenere tutto quello che volevano. Dio era con noi e ci ha augurato buona fortuna”, ha detto Garcia.