Il raffreddavivande e altre 101 cose più utili di Matteo Politano

L’attaccante azzurro porta bene agli altri e sfiga a se stesso: ogni volta che viene sostituito chi subentra segna. E si scatena l’ironia della rete

Un praticissimo raffreddavivande, con un piccolo ventilatore attaccato alla posata che soffia al posto nostro sulla pasta bollente. O i bottoncini delle tasche dei jeans, che non s’è mai capito davvero a cosa servissero. Sono 2 tra “le 101 cose più utili di Matteo Politano”, in una lista in via di aggiornamento su una pagina Facebook di burloni, SSC Napoli Operazione Nostalgia. La questione di drammatica attualità riguarda il posizionamento tattico e d’immagine dell’attaccante del Napoli, che in questa ripresa di campionato sta mettendo tutti d’accordo: a che serve?

Per Antonio Corbo “Politano è generoso quanto dispersivo, è un trapano che fa rumore ma non scava“. Per altra ironia social è un annaffiatoio per innaffiare l’acqua, è “bello ma non ci vivrei”.

Politano è in un limbo sdrucciolevole: pagato tantissimo, il tantissimo è diventato presto “troppo”. Viene dopo Callejon, scontando un’eredità pesante, e prima di Lozano, se mai Gattuso dovesse accorgersi che il messicano funziona meglio di lui. Ed è un’arma a doppio taglio: porta fortuna agli altri e porta sfiga a se stesso, perché ogni volta o quasi che viene sostituito chi subentra poi segna. E’ un destino infame, se ci pensate: da colpo del mercato a colpo di sole è un attimo. In attesa che le altre 99 cose più utili di Politano vengano svelate, col timore che al numero 1 ci finisca proprio lui: persino Politano sarebbe più utile di Politano.