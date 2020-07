Il Napoli non spenderà mai 80 milioni per Osimhen, si chiuderà intorno ai 55

La stampa francese spinge, il club ha problemi di bilancio in Francia, ma il Napoli ha le idee ben chiare sulla cifra da investire sull’attaccante

La stampa francese, molto informata sugli spostamenti e sugli step della trattativa tra Osimhen e il Napoli, si lascia però un po’ andare sul prezzo dell’affare. Non è la prima volta che avviene. In precedenza, anche il quotidiano La Voix du Nord aveva scritto di un affare da 80 milioni per l’acquisto del giovane attaccante nigeriano (21 anni e mezzo, 22 a dicembre). Anche L’Equipe – che stamattina ha svelato l’accelerazione della trattativa in Sardegna – ha puntato sugli 80 milioni, addirittura 81 per superare la somma incassata lo scorso anno per Pépé.

È una cifra fuori mercato per il Napoli. Osimhen è un calciatore che può diventare un attaccante molto forte; al momento, però, è una promessa, un calciatore su cui scommettere ma non è una certezza. E 80 milioni è la somma di un attaccante che ha già dimostrato di saper segnare almeno 20 gol nei campionati europei più importanti: Premier, Liga, Serie A.

Al Lille la prima stagione di Osimhen è stata importante: 18 gol in 38 partite, con tremila minuti giocati. Ha segnato un gol ogni 166 minuti, che è una buona media ma non ancora da cecchino.

Il Napoli vuole investire su Osimhen ma la cifra cui l’affare si chiuderà attorno ai 55 milioni. È vero che il Lille ha problemi con l’organo francese che sovrintende ai bilanci dei club. Ha bisogno di vendere entro il 16 luglio ma non sarà certo il club di de Laurentiis a sbrogliare la matassa. Ottanta milioni potrebbero essere raggiunti con l’altro calciatore del Lille: il difensore Gabriel. La trattativa si sta svolgendo in Sardegna.