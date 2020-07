Il Napoli è la squadra che dalla ripresa del campionato ha segnato più gol con le riserve

Sulla Gazzetta. Un primato che il gruppo di Gattuso condivide con il Sassuolo. 5 le reti: Milik, Politano, Lozano (due gol) e Younes. Atalanta, Inter, Milan e Sampdoria ne hanno segnate 4. Fiorentina e Genoa 3

Il Napoli è la squadra che, insieme al Sassuolo, ha maggiormente beneficiato dell’ingresso in campo delle riserve dalla panchina. Cinque i gol, tutti decisivi, segnati dai subentrati da quando è ripreso il campionato dopo lo stop per pandemia. Lo scrive la Gazzetta. Gli ultimi in ordine di tempo sono i gol di Milik e Politano contro l’Udinese.

“Ben 5 gol, e praticamente tutti decisivi, utili a portare punti pesanti in classifica. Il Napoli, battendo l’Udinese in quel modo, e soprattutto coi quei due goleador, Milik e Politano entrati a gara in corso, è in vetta alla speciale graduatoria delle squadre che più hanno fruito, dalla ripresa del torneo, dei cambi, cioè dei gol… della panchina. Un primato che condivide col Sassuolo di De Zerbi. Un valore aggiunto, una panchina da Champions League verrebbe da dire, una spinta garantita da chi inizia la gara sedendo in panca e poi – ritagliandosi il suo spazio-finisce addirittura nella riga dei marcatori con punti spesso decisivi”.

Già a Verona, prima gara dopo lo stop, ci fu il gol del raddoppio di Lozano (la partita finì con la vittoria del Napoli per 2 reti a 0) e il messicano si è ripetuto qualche gara più tardi a Genova, quando segnò il gol della vittoria subentrando a Politano. E infine c’è stato Younes, contro la Spal, ma in quel caso non fu un gol decisivo.

“Dalla ripresa del torneo Napoli e Sassuolo hanno segnato 5 volte coi subentrati, a 4 reti Atalanta, Inter, Milan e Sampdoria e a 3 Fiorentina col Genoa“.