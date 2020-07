Il Napoli cerca l’alternativa a Mario Rui. Ghoulam non dà rassicurazioni

Sul Mattino. I nomi caldi sono Junior Firpo (Barcellona), Kostas Tsimikas (Olympiakos), Marc Cucurella (Getafe) e Borna Barisic (Rangers)

“È un De Laurentiis in ogni caso che prosegue nella sua rivoluzione. Demme, Lobotka, Politano, Petagna e Rrahmani i primi cinque squilli di un mercato iniziato a gennaio. E non è finita. Va cercato, ed è una priorità, un terzino sinistro perché Ghoulam non dà rassicurazioni. I nomi nell’agenda sono quelli di Junior Firpo classe ’96 del Barcellona, Kostas Tsimikas classe ’96 dell’Olympiakos, Marc Cucurella classe ’98 del Getafe, Borna Barisic classe ’92 dei Rangers. De Laurentiis si prepara ad annunciare il rinnovo di Mario Rui fino al 2025 ma è chiaro che serve un secondo piede mancino. Prolunga anche Di Lorenzo. Ma è evidente che serve un’alternativa valida a Rui”.