Il Mattino: «Chi non obbedisce, è perduto», Gattuso prepara le epurazioni

“Non ci saranno ritiri né allenamenti punitivi. Ma in tanti andranno via. Col settimo posto il club ha perso tre milioni, non ancora fissato l’incontro per il rinnovo di Gattuso”

«Chi non obbedisce, è perduto», scrive il quotidiano Il Mattino con un articolo di Pino Taormina che scrive di seconda ramanzina di Gattuso.

Non ci saranno ritiri né allenamenti punitivi. Ma la lista di chi dovrà andare via, è pronta.

Il Mattino scrive che andranno via Koulibaly, Allan, Callejon, Milik, Younes, Ounas, Lozano. Il tetto ingaggi sarà più basso, visto che non ci sarà più la Champions.

Poi, arrivando settimo e non quinto, il Napoli ha perso tre milioni di euro: avrà un bonus di 9,3 milioni anziché 12,5 o 10,9 in caso di sesto posto.

Infine Gattuso e il rinnovo. Non è stato ancora fissato alcun appuntamento con Mendes, anche se l’incontro è previsto. Scrive Il Mattino che in tanti hanno chiesto notizie dell’allenatore calabrese e che per il Napoli sarebbe rischioso cominciare la stagione senza un rinnovo, ossia con il tecnico col contratto in scadenza.