Il Corrmezz: “sotto il Vesuvio l’insulto (“terrone”) viene visto come una provocazione razzista”

Anche il Corriere del Mezzogiorno scrive dell’episodio di ieri, del battibecco tra il tifoso del Napoli e Gasperini con la chiosa del dirigente dell’Atalanta che lo ha definito terrone del cazzo. Il dirigente a modo suo si è scusato. La Procura federale ha aperto un procedimento nei confronti del dirigente e del club.

Scrive il Corrmezz edizione Campania:

Apriti cielo, sui social si scatena il finimondo. Già normalmente tra supporter napoletani e bergamaschi non corre certo buon sangue. Ora sotto il Vesuvio l’insulto viene visto come una chiara provocazione razzista. Qualcuno per la verità fa anche notare che il tifoso in pantaloncini corti neri e t-shirt doveva aspettarsi risposte piccate alla sua provocazione. C’è pure chi ricorda che Gasperini da giocatore avrebbe fatto un fallo piuttosto pesante nei confronti di Diego Maradona mentre tentava di marcarlo.