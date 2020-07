I convocati per Bologna-Napoli, assenti Younes e Llorente

Il Napoli ha ufficializzato l’elenco dei giocatori a disposizione di Gattuso. Llorente è ancora alle prese con il lavoro in palestra, Younes è fermo per risentimento muscolare

Domani, alle 19.30, il Napoli sarà impegnato in trasferta contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il club di De Laurentiis ha pubblicato la lista dei convocati a disposizione di Rino Gattuso. Non partiranno con la squadra né Llorente, che è ancora alle prese con lavoro differenziato in palestra e neppure Younes, per un risentimento muscolare.

I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.