Napoli, seduta mattutina a Castel Volturno. Lavoro in palestra per Llorente

Il Napoli si è allenato stamattina alla vigilia della sfida col Bologna di domani sera. Di seguito il report della seduta odierna, pubblicato sul sito ufficiale del club.

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani per la 33esima giornata di Serie A al Dall’Ara (ore 19.30). La squadra ha svolto la sessione sul campo 3. Prima fase dedicata a torello e circuito di riscaldamento. Successivamente seduta tattica a campo grande. Lavoro in palestra per Llorente.