Giornale: l’impuntatura di cellino con Balotelli è il colpo di pennello di un artista delle mattane

Stavolta il presidente del Brescia farà tirare un sospiro a chi si è stufato degli eccessi di SuperMario. Il calcio ha bisogno di qualche lezione. Chissà che questa, gestita dal meno probabile dei censori, non serva

Sul Giornale, Riccardo Signori commenta la scelta del presidente del Brescia, Cellino, che ha esercitato il diritto di recesso del contratto previsto in caso di aritmetica retrocessione in Serie B.

“Diciamolo pure: per una volta Massimo Cellino, presidente del Brescia, si è preso la parte della ragione arrivando al massimo (minuscolo) del tanto peggio tanto meglio: piuttosto che tenermi Balotelli, e regalargli uno spicciolo in più, meglio andare in serie B“.