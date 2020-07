Gerrard ricorda al Napoli chi è Suarez: “Non è normale, aggrediva anche i compagni di squadra”

“Luis schiaccerebbe chiunque e appenderebbe qualsiasi difensore al muro, in qualsiasi momento”

A proposito di cattivi, Luis Suárez è sulla strada del Napoli: 8 agosto, al Camp Nou pandemia permettendo. “Uno che non ha rispetto di nessuno, nemmeno dei compagni”, per dirla con le parole di Steven Gerrard alla BBC. Lui ci ha condiviso lo spogliatoio, al Liverpool. E ci tiene a ricordarlo per quel che è: un magnifico attaccante, violento sportivo e razzista.

L’uruguaiano non conosce mezze misure e lo soffrono tutti, nemici e amici. “Molti attaccanti che sono passati per Liverpool avevano rispetto dei senatori come Jamie Carragher, ma Suarez non aveva rispetto per nessuno in allenamento”.

La star del Barcellona arrivò ad Anfield per 26,5 milioni di euro, e se ne andò in Catalogna per 81 milioni, dove segnerà 82 gol e 47 assist.

Gerrard ricorda: “Capiii subito, in pochi giorni, che sarebbe diventato il miglior giocatore del Liverpool. Andava contro i suoi stessi compagni di squadra, lottava contro di loro in allenamento, alzava i gomiti. Io ho pensato subito ‘questo non è normale’. Normalmente vedi molto rispetto in campo, ma Luis schiaccerebbe chiunque e appenderebbe qualsiasi difensore al muro, in qualsiasi momento“.