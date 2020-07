Genoa-Napoli, Politano e Mertens con Insigne. Spazio ad Elmas in mediana

La formazione scelta da Gattuso per la sfida contro il Genoa. In difesa Hysaj al posto di Di Lorenzo

Il Napoli ha reso nota la formazione che tra poco più di un’ora scenderà in campo contro il Genoa. In porta, scelta obbligata per Gattuso, che si affida a Meret. In difesa prende fiato Di Lorenzo, affaticato dopo le ultime prestazioni. Gattuso sceglie Hysaj e Mario Rui ai lati della coppia di centrali formata da Maksimovic e Manolas, visto che Koulibaly è squalificato.

In mediana spazio ad Elmas, Lobotka e Fabian. Il tridente di attacco è formato da Politano, Mertens e Insigne.

Napoli 4-3-3: Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabiàn; Politano, Mertens, Insigne. All: Gattuso

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola