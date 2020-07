Il difensore è stato ammonito per un’entrata in ritardo in scivolata al 48′: non sarà disponibile per la trasferta di Genova di mercoledì

Anche Kalidou Koulibaly salterà la partita col Genoa. Il difensore è stato ammonito al 48′ per un’entrata in scivolata in ritardo, che Rocchi ha sanzionato col cartellino giallo. Era diffidato e non sarà a disposizione di Gattuso per la trasferta di Genova.

Oltre a lui, sarà squalificato anche Diego Demme per lo stesso motivo.