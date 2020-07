Gazzetta: Osimhen lascia la città, il Napoli offre al Lille 60 milioni e a lui 2,5 più bonus per 4 anni

L’attaccante nigeriano è ripartito per la Francia. Ai cronisti che lo attendevano all’aeroporto non ha rilasciato dichiarazioni ma si è dimostrato “di buon umore”

Victor Osimhen non prolungherà il suo soggiorno a Napoli di un giorno, come trapelato questa mattina. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha lasciato l’albergo dove ha alloggiato nel viaggio napoletano e si è diretto verso l’aeroporto di Capodichino, da dove partirà per tornare in Francia.

La rosea scrive:

“Osimhen non ha voluto rilasciare dichiarazioni al gruppetto di cronisti presenti all’esterno dell’hotel che l’hanno atteso per l’intera mattinata. In compenso ha distribuito sorrisi, dimostrandosi di buon umore“.

Ed aggiunge che l’incontro con De Laurentiis è stato produttivo.

“L’incontro è stato produttivo, Osimhen s’è detto entusiasta della città e della sua bellezza. Con De Laurentiis ha discusso dell’eventualità del suo trasferimento a Napoli e per certi aspetti, ha raggiunto anche l’intesa economica su quello che dovrà essere il suo stipendio. Indiscrezioni raccontano di un’intesa raggiunto sui 2,5 milioni di euro a stagione, per i prossimi quattro anni, oltre ad una serie di bonus legati ai risultati. Avuto il sì del giocatore, adesso il presidente del Napoli dovrà convincere Gerard Lopez, il presidente del Lilla a trattarne la cessione sulla base di 60 milioni, che è l’offerta del Napoli”.