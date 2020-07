Gazzetta: Osimhen è perfetto per il Napoli (che se lo può permettere perché ha i conti a posto) 

Sulla Gazzetta dello Sport, Luca Calamai parla dell’operazione Osimhen al Napoli. La giudica ottimale, sia dal punto di vista economico che tecnico.

“Partiamo da una considerazione di carattere economico: il Napoli di De Laurentiis può permettersi un’operazione da 60 milioni perché ha i conti a posto. E quindi non subisce più di tanto i riflessi negativi legati al post Covid-19. Non solo. Osimhen andrà a sostituire Milik. La cessione del centravanti polacco andrà quindi a bilanciare l’investimento”.

Dal punto di vista tecnico, invece, Calamai sottolinea il fatto che a volere fortemente il calciatore è l’allenatore, Rino Gattuso

“Il tecnico del Napoli si è conquistato sul campo il diritto di intervenire nelle scelte importanti di mercato. Per Victor garantisce lui e questo è un dato che non può essere sottovalutato “.

Infine, c’è la tifoseria, che pure sarà conquistata dal nigeriano.

“E non dimentichiamo un altro aspetto: Napoli ha sempre avuto un debole per gli attaccanti tutta gioventù e fantasia. Victor è perfetto per far sognare la tifoseria partenopea“.