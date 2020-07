Gazzetta: Napoli-Juve, la trattativa per Milik stenta a decollare. Potrebbe inserirsi l’Atletico

Sulla Gazzetta dello Sport la situazione di mercato tra Napoli e Juve per la cessione di Milik. La trattativa, scrive la rosea, “stenta a decollare” a causa del mancato accordo sulla valutazione del polacco.

“Milik ha già rifiutato gli oltre 4 milioni messi sul piatto dagli azzurri per rinnovare il contratto in scadenza tra un anno e la Juve non ha intenzione di arrivare ai 50 milioni chiesti da De Laurentiis per un giocatore che sarà di fatto libero a zero tra dieci mesi. Agnelli investirebbe già molto nel contratto dell’attaccante, che vuole almeno raddoppiare l’attuale ingaggio da 2,5 milioni, così a Torino pensano a una contropartita tecnica per abbassare le pretese azzurre. Bernardeschi può essere la pedina giusta per arrivare a un lieto fine, ma ora si entra nella fase delle schermaglie per stabilire formule e conguaglio“.