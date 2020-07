Gazzetta: Gattuso dovrà spiegare al Napoli che giocando così ci si schianta al Camp Nou

Inutile vantare il 60% di possesso, se poi concedi due gol con due palle perse e da tanto gioco mungi solo due tiri tra i pali. Ci vorrà un’altra attenzione e un attacco molto diverso dal Milik di ieri.

Contro l’Inter il Napoli ha avuto un possesso palla maggiore ma non è riuscito a concretizzare e ha rimediato una sconfitta per 2 reti a zero. Qualcosa su cui riflettere, in vista del match di Champions contro il Barcellona.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Al contrario Gattuso dovrà spiegare al suo Napoli che giocando così ci si schianta al Camp Nou: inutile vantare il 60% di possesso, se poi concedi due gol con due palle perse e da tanto gioco mungi solo due tiri tra i pali. Ci vorrà un’altra attenzione e un attacco molto diverso dal Milik di ieri”.

Ma non è tutto perso.

“Rino, più in generale, può essere soddisfatto della condizione della squadra: corre e palleggia tanto. Le gambe sono a posto. Ora, la testa”.

Clamoroso il pallone che si lascia scippare da Brozovic Mario Rui. La rosea ci scherza su:

“Infatti all’11’ Gattuso si appunta sul taccuino: «Guai se, al Camp Nou, Mario Rui si lascia soffiare un pallone come quello che gli rapina Brozovic e guai se, nel cuore dell’area, lasciamo spazi vuoti come quelli che sfrutta D’Ambrosio per girare nell’angolino l’assist di Biraghi»”.

E su Milik:

“Milik continua a sembrare un fantasma più che un centravanti e nega lo sbocco alla ricca manovra azzurra. Lautaro gli spiega cosa fa un attaccante solido e concreto: entra, tira, segna e chiude il conto (29’). Gattuso, che oggi può essere staccato dal Milan, tira le somme per Barcellona: la condizione c’è, molte altre cose no“.