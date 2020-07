Gazzetta: Chiesa-Juve, affare possibile con Higuain come contropartita

L’attaccante viola non vuole rinnovare con il club, che chiede 70 milioni cash. La Viola è convinta che la Juve si farà avanti e cerchia in rosso un nome utile all’affare, quello del Pipita

La Fiorentina si è rassegnata, scrive la Gazzetta dello Sport: Federico Chiesa vuole andar via, in cerca di una nuova avventura. Ma il mercato post Covid è un mercato di rigore e i 70 milioni in contanti che chiede la Viola non sono certo una base facile per trattare. Per abbassare la valutazione si potrebbe inserire nella trattativa una contropartita tecnica.

“La Fiorentina è convinta che la prima società che si farà avanti per Chiesa sarà la Juve. Che lo aveva bloccato un anno fa e che ha continuato a corteggiarlo. Quali potrebbero essere le contropartite tecniche? Un giocatore che sicuramente interessa gli uomini mercato di Rocco è il difensore Romero che sta facendo molto bene nel Genoa ma che è gestito dal club bianconero. La Juve lo ha messo a bilancio a 26 milioni. I dirigenti della Fiorentina hanno cerchiato in rosso un altro nome della rosa di Maurizio Sarri: il Pipita Higuain. Certo, l’argentino è nella fase conclusiva della carriera e ha un contratto da sette milioni netti a stagione. Ma allungandogli il contratto, in scadenza tra dodici mesi, la cifra potrebbe essere spalmata. È una suggestione. Ma se Juve e Fiorentina si siederanno a un tavolo per parlare di Chiesa il nome del Pipita entrerà sicuramente nel dibattito“.