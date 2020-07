Gattuso: “Facciamo che le prossime partite non diventino una scampagnata”

Dopo il k.o. contro l’Atalanta a Bergamo, Rino Gattuso ha provveduto a strigliare la squadra che per la prima volta ha dimostrato un cedimento sul piano del rendimento fisico, secondo la Gazzetta dello Sport.

Gattuso non ha digerito l’atteggiamento della squadra a Bergamo e ha ribadito con un’altra strigliata alcuni concetti in previsione della gara di stasera, contro la Roma. “Facciamo in modo che le prossime partite non diventino una scampagnata”, ha detto.