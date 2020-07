Gattuso arrabbiato con la squadra: “Ha pensato più a lamentarsi che a giocare”

La Gazzetta dello Sport racconta la rabbia di Gattuso nei confronti della sua squadra. L’allenatore l’ha vista distratta, dedita più alle proteste e ai lamenti che al gioco.

“Gattuso ce l’ha con i suoi che hanno protestato troppo in campo, distraendosi continuamente. Un atteggiamento, quello dei suoi giocatori, che l’ha indispettito parecchio.

«Allora, l’errore ci può stare, ma dopo avremmo dovuto restare concentrati e reagire. Invece, abbiamo consumato energie nel discutere con l’arbitro e il guardalinee. E questo non è possibile. Qui non si deve mollare nulla, ci sono ancora 9 partite da giocare oltre alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League, e non voglio cali di concentrazione. Stasera la squadra ha pensato più a lamentarsi che a giocare»”.