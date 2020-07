Gattuso alla squadra: «Ora proviamo a vincerle tutte»

Il CorSport racconta il tecnico in versione strizzacervelli che, con calma e con il sorriso, ha raccomandato ai suoi di non distrarsi dopo la vittoria contro la Roma per «non correre il pericolo di incappare in qualche figuraccia»

Rino Gattuso ha preparato la partita contro il Genoa di stasera parlando con calma alla squadra. Lo racconta il Corriere dello Sport.

“Gattuso ha sussurrato poche cose, ma chiare, ed ha abbozzato un sorriso utile per capirsi. «Ora proviamo a vincerle tutte»”.

Otto partite, quelle che restano. Gattuso vuole giocarle al massimo. Alla squadra, scherzandoci su, ha detto:

«Io al Barcellona non ci penso, perché non so neanche se ci arrivo… Io devo lavorare sul presente e sulla mentalità, che voglio sempre vincente. E noi dopo aver fatto una bella partita, abbiamo poi la tendenza di sederci un po’».

Un Gattuso in versione strizzacervelli, scrive il quotidiano sportivo.

“S’è adagiato sull’uscio dello spogliatoio ed ha ripetuto i concetti che aveva già espresso domenica sera, dopo aver concepito una volta di più la consistenza di una squadra che ha qualità enormi e che va semplicemente addobbata ‘caratterialmente’, rimuovendo quelle zone d’ombra che ogni tanto l’assorbono. «All’ottavo di finale di Champions League ci dedicheremo quando verrà il momento, adesso non possiamo distrarci e non dobbiamo correre il pericolo di incappare in qualche figuraccia»”.