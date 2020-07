Football-italia: anche il Milan su Osimhen

Secondo le fonti di Football Italia in Nigeria i rossoneri starebbero preparando la propria proposta per il Lille per l’attaccante

Mentre il Napoli attende una risposta di Osimhen per chiudere l’affare che porta avanti oramai da tempo, altre squadre mostrano interesse per il calciatore del Lille e tentano di inserirsi. Questa volta sarebbe il turno del Milan secondo il portale Football-italia.

Secondo le fonti di Football Italia in Nigeria anche il Milan sta preparando la propria proposta per il Lille per l’attaccante. Il prezzo richiesto è di almeno 50 milioni, ma i rossoneri eventualmente proveranno ad includere alcuni giocatori per ridurre il costo dell’operazione.

Ci sarebbe un nuovo intermediario che sta convincendo Osimhen a non avere fretta nel chiudere con il Napoli per attendere eventuali altre offerte