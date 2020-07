FIFA, aperto procedimento penale contro Infantino

Insieme al procuratore federale Lauber, è accusato di abuso d’atti d’ufficio, violazione del segreto professionale e favoreggiamento. Nel mirino presunte irregolarità durante il processo contro la Fifa

Il procuratore federale straordinario svizzero Stefan Keller ha chiesto alle commissioni parlamentari l’autorizzazione a condurre un procedimento penale contro il procuratore generale dimissionario della FIFA, Michael Lauber. E ha anche annunciato di aver aperto un procedimento penale contro il presidente Infantino e il primo procuratore dell’Alto Vallese Rinaldo Arnold.

I reati ipotizzati sono abuso di autorità, violazione del segreto d’ufficio, favoreggiamento e istigazione a tali atti.

Tutto si riferisce ai fatti della primavera del 2019, con il procuratore federale Lauber nell’occhio del ciclone per irregolarità durante il processo contro la FIFA e per i suoi incontri privati con Gianni Infantino: il procuratore, riferisce RSI, avrebbe impedito il regolare svolgersi del procedimento penale, avrebbe agito in modo sleale ed avrebbe più volte affermato il falso, come concluso dall’Autorità di vigilanza sul ministero pubblico della Confederazione.