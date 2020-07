Juanfran: «Durante la pandemia ho visto calciatori ballare e cantare sui social. Che esempio orribile»

L’ex stella dell’Atletico Madrid oggi al San Paolo: “Poi si lamentano che si parla male dei giocatori, che hanno molti soldi, una vita di lusso e così via. Ho visto molta ipocrisia, non solo nel mondo del calcio”

Cadena Ser riporta le dichiarazioni di una delle leggende dell’Atlético Madrid, Juanfran Torres, 35enne giocatore di San Paolo.

“Durante questa pandemia ho visto molti giocatori e molte persone non prendere sul serio il virus sui social network. Non ho social network, e forse è meglio, ma molte cose mi sono arrivate lo stesso, da molti posti, da molti giocatori. La situazione è così brutta e loro ballano e cantano. Ci sono state molte persone che hanno dato un esempio orribile alla società. Poi si lamentano che si parla male dei giocatori, che hanno molti soldi, una vita di lusso e così via. Ho visto molta ipocrisia, non solo nel mondo del calcio, anche sui social”.