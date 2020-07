Duka (Uefa): “Barcellona-Napoli in campo neutro? Dipenderà dalle autorità sanitarie”

A Radio Kiss Kiss Napoli si è espresso sulla possibilità di spostare il match altrove per l’alto numero di contagi in Catalogna. “Se saranno bloccati gli ingressi degli stranieri si giocherà in campo neutro”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro del comitato esecutivo della Uefa. Si è espresso sulla situazione dei contagi in Catalogna, notevolmente aumentati nelle ultime 24 ore. E di conseguenza sulla pericolosità di giocare proprio lì il ritorno di Barcellona-Napoli valida per la Champions. Duka ha rimandato la decisione alle autorità sanitarie. La partita sarà giocata in campo neutro solo se gli ingressi degli stranieri in Catalogna saranno bloccati.

“Barcellona-Napoli in altra sede a causa del focolaio di Coronavirus in Catalogna? Dipenderà solo dalle autorità sanitarie. Se saranno bloccati gli ingressi degli stranieri si giocherà in campo neutro”.