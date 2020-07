Dopo l’acquisto di Osimhen nessuno potrà dire “ADL bagarino”

L’operazione Osimhen che sembra diversi chiudere nella giornata di oggi ha creato non pochi entusiasmi tra i tifosi del Napoli, ma c’è una domanda che sorge spontanea secondo il Corriere dello Sport, perché costa così tanto.

Il tema più caldo è l’arrivo di Osimhen, il nigeriano del Lille che costa già più di tutti i calciatori del Lille messi insieme per aver fatto tredici gol alla sua prima stagione da titolare. Qualcuno per favore mi spieghi perché un giocatore costi sessanta milioni dopo aver corso per 27 partite nel campionato francese, perché mi sfugge qualche dettaglio. Fosse Mbappé, che si vedeva lontano un miglio che era un fenomeno della natura, ma Osimhen non è Mbappé, e pure questo si vede lontano un miglio.

Di sicuro se l’operazione andrà in porto sarà un successo per il presidente De Laurentiis che non potrà più essere tacciato di essere un “pappone”