Di Marzio racconta la storia di Osimhen che significa “Dio è buono”

A 19 anni arriva in Bundesliga, ma un infortunio alla spalla lo fermerà. Riparte dal Belgio, dal Charleroi, dove una stagione da favola lo porterà ad essere ceduto al Lille, per 12 milioni di euro.

Dopo 18 gol, prima del blocco del campionato per il coronavirus, adesso Osimhen sembra pronto ad arrivare in Italia, al Napoli

Non è passato così tanto tempo dagli anni della povertà in Nigeria, ma se “Dio è buono”, così come recita il suo cognome, allora i tifosi azzurri possono cominciare a sognare.