De Laurentiis: «Nessuna offerta da 90 milioni per Koulibaly. Gattuso? Resta fin quando vorrà»

«Gattuso e Giuntoli mi hanno convinto a fare questo sacrificio. Non dobbiamo aspettarci subito 25 o 30 gol, col suo gioco dovrebbe favorire anche i gol dei compagni».

«Si è innamorato subito di Napoli. Ha cambiato procuratori durante la trattativa, nel calcio succede. Questo è stato un acquisto fortemente voluto da Gattuso e Giuntoli. Abbiamo anche Petagna e Rrahmani.

«Milik è sempre sul mercato. Andrà via al migliore offerente, non si fanno sconti a nessuno. Altrimenti resterà a Napoli.

«Il nuovo ciclo è iniziato con Gattuso. Se si troverà bene, il matrimonio potrà continuare. Se vorrà approdare in altri lidi, ce ne faremo una ragione e cambieremo. Quando non avrà più motivazioni, andrà in altri lidi

Finora per Koulibaly non sono arrivate offerte da 90 milioni. poi bisogna vedere chi propone la richiesta e cosa vogliono offrire a noi e al giocatore

La UEFA fa il gioco delle tre scimmie. Mi auguro che non succeda nulla, altrimenti si scatenerà l’inferno. Mi auguro che il Napoli non arrivi spompato a Barcellona. Che abbiano motivazioni e la forza dei nervi. Se Insigne dovesse essere titolare, può essere qualcosa riesca a combinarla.

Perché dovrei essere dispiaciuto per il record di Immobile? È di Torre Annunziata, ormai è un giocatore di classe mondiale.

Se Sarri fosse rimasto, magari avremmo vinto lo scudetto. Ha deciso di andare altrove per non rischiare. Sono decisioni personali.

Il primo obiettivo per la prossima stagione è quello di tornare in Champions. Sarà il primo anno che finiremo in rosso. Questo è un problema economico per noi e per i tifosi.