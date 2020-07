Damascelli: Sarri minaccia di schierare l’Under 23, fossi Agnelli manderei in panchina Pirlo

Sul Giornale scrive che il tecnico bianconero è stremato come uno reduce da una miniera di carbone e dimentica di guidare la squadra di un club che porta il nome Juventus

Sul Giornale Tony Damascelli scrive dei lamenti di Maurizio Sarri e Antonio Conte sui calendari.

Ciò vale in particolare per l’allenatore della Juventus.

“E’ visibilmente stanco, ha vinto il suo primo scudetto ma ha il tono di uno reduce da una miniera di carbone, ha sollevato lo stesso alibi del suo sodale dell’Inter, non spiega i motivi veri dell’appannamento della squadra, non entra nei dettagli anche perché non li conosce a fondo, avendo perso alcuni punti di riferimento”.