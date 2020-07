Dagospia: Agnelli pensa a un Marotta bis

Tre le possibili soluzioni per la rivoluzione societaria della Juve, una delle quail potrebbe portare alle dimissioni di Paratici che aveva spinto per l’arrivo di Sarri

La Juve nonostante il primato in classifica non appare soddisfatta dei risultati della stagione. Sicuramente si prospetta una rivoluzione dal punto di vista societario come riporta Dagospia

“Per scelta di Andrea Agnelli la Juventus oggi non ha né un Ad né un direttore generale…Agnelli ha preteso un organigramma più snello ma i risultati non sono stati quelli sperati”

Sarebbero tre le ipotesi secondo Dagospia la prima delle quali sarebbe una vera rivoluzione. Agnelli infatti starebbe pensando ad un Marotta bis, dal momento che non sarebbe a suo agio all’Inter con Conte

Le altre due prevederebbero di assegnare il posto a Claudio Albanese, responsabile della Comunicazione e delle relazioni esterne, o a Federico Cherubini, braccio destro del capo dell’area tecnica Fabio Paratici.

Agnelli prenderebbe due piccioni con una fava: la promozione di Cherubini porterebbe alle dimissioni di Paratici, finito nel mirino per aver spinto, in tandem con Nedved, per l’addio ad Allegri che ha portato all’arrivo di Maurizio Sarri. Oltre a un mercato discutibile