CorSport: Ospina in forse anche contro il Genoa

Nonostante gli esami a cui è stato sottoposto il colombiano abbiano dato esito negativo, il club non vuole rischiare

David Ospina sta bene, anche se ha bisogno di qualche giorno di riposo. Non sarà presente alla rifinitura di oggi e neppure in campo contro la Roma, ma secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il rientro del colombiano per la partita contro il Genoa non è affatto scontato.

“David il colombiano dovrà semplicemente riposare, a cominciare dalla rifinitura di oggi al San Paolo: gli esami a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo, nessun problema di carattere neurologico e la semplice prescrizione di un certo numero di giorni di relax totale. Da stabilire. Con la Roma, come del resto era già preventivato, toccherà a Meret, ma l’alternanza sistematica e programmata che Gattuso sta operando negli ultimi tempi potrebbe saltare anche con il Genoa: il rientro di Ospina a Marassi, mercoledì, non è mica scontato“.

Le condizioni del portiere saranno valutate nei prossimi giorni. Il Napoli non vuole rischiare.